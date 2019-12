Gemeinschaftliches Schneeschippen in Stendal. Wann ist diese Aufnahme entstanden, fragt die Stadtverwaltung. Foto: Stadtarchiv Stendal

Ein winterliches Foto sorgt im Stendaler Stadtarchiv für Rätseln: Wann wohl gab es diese kollektive Schneeschipp-Aktion?

Stendal (nk) l Es soll ja Zeiten gegeben haben, als es im Winter hierzulande noch schneite – aber so richtig! Es soll ja Zeiten gegeben haben, als sich die Menschen noch dazu animieren ließen, in gemeinschaftlicher Anstrengung etwas fürs Gemeinwohl zu tun, statt sich bräsig zurückzulehnen und zu brummeln: „Sollen die das doch selber machen, wozu zahl ich denn Steuern?“ Es soll ja Zeiten gegeben haben, in denen man noch richtige Schaufeln statt tösender Technik vorrätig hatte und selbige sogar zu handhaben wusste.

Wer kann Hinweise geben?

Nun – welche Zeiten waren das wohl? Diese Frage stellte sich Stadtarchivleiterin Simone Habendorf angesichts dieses Fotos, das ihr jüngst übergeben wurde. Falls jemand eine Ahnung hat, in welchem Winter das Foto am Kornmarkt in Stendal (links der „Schwarze Adler“) entstanden sein könnte, oder falls sich gar jemand wiedererkennt, möge derjenige sich bitte ans Stadtarchiv (Tel. 03931/65 12 20) oder die Stadt-Pressestelle (Tel. 03931/65 12 42) wenden.