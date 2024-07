Stendal - Die Hochschule Magdeburg-Stendal leistet ihren Beitrag zum Klimaschutz. Eine neue Reiserichtlinie, die seit dem 12. Juni gilt, soll Mitarbeiter motivieren, bewusster zu reisen.

„Das war ein Prozess von über anderthalb Jahren“, sagt Julia Zigann. Der Klimaschutzmanagerin der Hochschule setzt dabei die Priorität, mehr Möglichkeiten als Verbote einzuführen. „Es ist wichtig, Anreize zu setzen.“

Züge sollen Flugzeugen vorgezogen werden

Und das geht so: Auf langen Dienstreisen sollen Züge dem Flugzeug vorgezogen werden. Selbst dann, wenn ein Flug günstiger wäre. „Der wirtschaftliche Faktor hat nicht mehr die höchste Priorität“, erklärt Julia Zigann. Die Reisen, auch wenn sie mit zusätzlichen Übernachtungen verbunden sind, dürfen entsprechend abgerechnet werden.

Das heißt aber nicht, dass jemand beispielsweise von Stendal bis zur Partneruniversität, der Deutsch-Jordanischen Hochschule in Amman, mit dem Zug reisen muss. Per direkter Luftlinie wäre das eine Entfernung von rund 3.000 Kilometern. Vielmehr werde Julia Zigann zufolge stärker geprüft, ob Dienstreisen wirklich notwendig sind oder ob es nicht möglich ist, das Geschäftliche per Internettelefonie abzuwickeln. Jedoch kommen komplett unnötige Dienstreisen in der Regel nicht vor, so die Klimaschutzmanagerin.

Ziel: Klimaneutralität im Bereich Mobilität

Eines der Klima-Ziele der Hochschule Magdeburg-Stendal ist es, bis 2030 im Bereich Mobilität klimaneutral zu werden. Im Jahr 2019 reisten Hochschulmitarbeiter insgesamt 3,35 Millionen Kilometer, davon 1,25 Millionen mit dem Flugzeug. „Der Emissionsfaktor für Zugreisen ist deutlich geringer“, sagt Julia Zigann. Heißt: Eine Person, die mit dem Zug reist, verbraucht weniger CO2, als jemand, der fliegt.

Um die von den Dienstreisen der Hochschulmitarbeiter erzeugten Treibhausgase auszugleichen, werden 40.500 Buchen benötigt, hat die Klimaschutzmanagerin berechnet. Obwohl die Flugreisen nur rund ein Drittel der Kilometer ausmachen, verursachen sie mehr als 50 Prozent der Emissionen. Dieser Wert soll mithilfe der neuen Reiserichtlinien deutlich gesenkt werden.