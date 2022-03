Im Bismarck-Schloss in Döbbelin glitzert die Weihnachtswelt das ganze Jahr

Besonders in der Adventszeit glitzert und funkelt es überall. Doch in der Altmark gibt es einen Ort, der das ganze Jahr über weihnachtlich leuchtet. Es ist die Weihnachtswelt im Schloss Döbbelin. Ein Rundgang durch eine besondere Attraktion.

Stendal - Wer in der Dämmerung von Stendal in das sieben Kilometer entfernte Döbbelin fährt und durch das Schlosstor geht, wird im Hof von leuchtenden Rentieren empfangen. Vor der Eingangstür steht eine Nikolausfigur, die den Weg in die Bismarcks Weihnachtswelt weist. Im Innern, in den Kellerräumen des Schlosses, begrüßt Brigitte Luschnat hinter der Kasse die Kunden und erklärt, was die Besucher erwartet.