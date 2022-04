In Stendal wird bald bargeldlos geparkt - das ändert sich für Autofahrer

Die Mitglieder des Stadtrats in Stendal haben sich für das Bezahlen der Parkgebühren mit dem Handy entschieden. Was ändert sich nun für die Autofahrer?

Mit der App des Anbietes "Parkster", wie im Bild zu sehen, kann man bald in Stendal ohne Kleingeld parken.

Stendal - Die Suche nach dem passenden Kleingeld für die Parkschein-Automaten hat sich in Stendal erledigt. Grund: Das bargeldlose Parken – auch Handyparken genannt-mit einer App soll aufgebaut werden. Diesen Entschluss haben die Mitglieder des Stadtrates bei ihrer Sitzung am Montagabend (11. Oktober) einstimmig getroffen, teilt Armin Fischbach, Mitarbeiter der Pressestelle der Stadt, mit. Das bedeutet die Entscheidung für die Autofahrer in Stendal.