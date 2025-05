Warum das Markttreiben am Hafen von Tangermünde erneut im Sinne der Gründerin ausgetragen werden kann und worauf sich die Besucher freuen können.

In Tangermünde erlebt der Töpfermarkt im Oktober seine 22. Auflage

Tangermünde. - Zum 22. Mal öffnet der Tangermünder Töpfermarkt in diesem Jahr seine imaginären Tore. So wird er auch 2025 wieder Handwerker dieses Genres aus Deutschland und Europa am Hafen der Kaiser- und Hansestadt vereinen. Ganz im Sinne der Marktgründerin, deren Tradition die Töchter fortführen.