Corona Intensivstation am Johanniter-Krankenhaus Stendal: Die zweite Welle war am schlimmsten

Corona bringt die Intensivstationen an ihre Grenzen – von diesem Schreckenszenario blieb die Intensivstation am Stendaler Johanniter-Krankenhaus verschont. Schlimmer wirkten sich Infektionen des Personals aus – allerdings bereits in der zweiten Welle.