Das Ingenieurbüro IWB aus Stendal gehört zu den Spezialisten für alles, was unter die Erde kommt. Warum ihre Prognosen bis ins Jahr 2100 reichen.

IWB in Stendal

Stendal - Sie sind die Akteure im Hintergrund. Analysieren, entwickeln Strategien, überwachen Projekte und beraten: Ingenieurbüros. Die IWB GmbH in Stendal gestaltet die Altmark seit 16 Jahren mit, bundesweit seit mehr als 30 Jahren. Gründer Wolfram Kritzner und Geschäftsstellenleiter Jens Gernecke sprechen mit der Volksstimme über die Erfolgsgeschichte des Unternehmens und wie es dafür sorgt, dass die Menschen in Deutschland auch in Zukunft noch Zugriff auf Gas, Wasser und Wärme haben.