Stendal - Immer wieder versucht Jack zu fliegen. Immer wieder wird er von Günther Vierath daran gehindert und landet jedes Mal auf seinem Arm. Der Falkner aus Brandenburg spürt, wie angespannt sein Greifvogel ist und führt das auf den Jagdtrieb des Tieres zurück. Dass der Adler diesem unbedingt an diesem Tag nachgehen will, kommt Vierath sehr gelegen. Schließlich hat er sich mit gut 20 anderen Falknern aus ganz Deutschland genau deshalb auf dem Flugplatz Stendal-Borstel getroffen.

Die Jagd mit den Greifvögeln, in Fachkreisen Beizjagd genannt, wird von Jörg Paufler organisiert. Dem Falkner aus Buchholz gehört das Gelände südlich des Flugplatzes. Auf der grünen Wiese im Stendaler Ortsteil Borstel, auf der früher sowjetische Truppen Gefechte übten, hat er heute genug Platz, um die Greifvögel seiner Falknerkollegen auf die Jagd zu schicken. Dass sich diesmal so viele seiner Jagdkollegen eingefunden haben, hat noch einen anderen Grund. Paufler ist nämlich Mitbegründer des Bündnisses der Falkner (BDF), das zur Beizjagd in Stendal offiziell aus der Taufe gehoben werden soll.

Jagd auf die Königsklasse unter den Falknern

Als Höhepunkt der Vereinsgründung steht die Beizjagd auf Rehwild auf dem Programm. Eine besondere Herausforderung für die Greifvögel. „Es ist die Königsklasse unter den Falknern“, wie Jörg Paufler verkündet. Um ein Reh mit dem Greifvogel zu erlegen, muss alles stimmen. Zum einen muss das Wetter mitspielen und der Wind günstig stehen, damit die Adler das wendige Rehwild packen können. Zum anderen braucht es viel Glück und vor allem Geduld.

Wie geduldig man sein muss, zeigt sich gleich: Langsam, immer darauf bedacht, das Wild nicht zu sehr zu erschrecken, bilden die Männer und Frauen einen großen Halbkreis um eine Baumreihe. Auf Kommando von Jörg Paufler rückt die Formation der ganz in Grün Gekleideten immer enger zusammen. Ungeachtet der beißenden Kälte sind sie immer auf ihre Aufgabe fokussiert. Ziel ist es, die Rehe aus dem Unterholz auf die offene Wiese zu treiben. Dabei sind sie im ständigen Austausch per Handy.

Jagdvogel kostet 4.000 Euro

Während sich die Menschenkette immer weiter zusammenzieht, erzählt Günther Vierath eine Geschichte, die beim Autor die letzten Zweifel daran ausräumen, dass ein Vogel ein so großes Tier wie ein Reh töten kann. „Jack hat es einmal geschafft, ein Reh zu erlegen. Er hat dem Tier mit seinen Krallen einfach die Luft abgeschnürt“, berichtet der Mann aus Sonnewalde in Brandenburg.

Den Steinadler Jack habe er vor einigen Jahren aus einer Zucht gekauft, sagt er. 4.000 Euro hat ihn das damals gekostet. Für Vierath eine lohnende Investition. Der 13 Jahre alte Greifvogel sei besonders intelligent, er könne sich Dinge besser merken als andere Artgenossen und erkenne das schwächste Tier in einer Gruppe, begründet der Falkner. Damit das Tier allerdings so richtig effektiv bei der Jagd ist, werden ihm einige Tage vorher die Futterrationen gekürzt. Er muss quasi hungern.

Mit diesen Krallen kann ein Adler sogar ein Reh erlegen. Foto: Gerhard Draschowski

Diesmal kann Greifvogel Jack sein Können jedoch nicht unter Beweis stellen. Das Rehwild ist entkommen. Für Jörg Paufler keine Überraschung: „Heute haben wir kein Glück, das sagt mir mein Bauchgefühl.“ Auf sein Gefühl kann sich der 63-Jährige in der Regel verlassen, denn es basiert auf viel Erfahrung. „Es gibt ein Bild von mir, ich glaube, ich war damals zwölf, da habe ich einen Bussard auf einem Falknerhandschuh auf dem linken Arm und meinen zweijährigen Bruder an der rechten Hand. Die Falknerei begleitet mich fast schon mein ganzes Leben“, sagt Paufler.

Um sein Wissen und das seiner Kollegen an die jüngere Generation weiterzugeben und das Kulturgut Falknerei am Leben zu erhalten, wurde nun in Stendal das Bündnis der Falkner gegründet. Jörg Paufler vertritt den Verein in der Altmark. Ziel ist es außerdem, die Ressourcen der Mitglieder zu bündeln und so sinnvoller zu nutzen. Dazu gehören zum Beispiel die Jagdreviere der Falkner.