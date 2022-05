Jütting-Stiftung: Wie Studentin aus dem Landkreis Stendal Studium und Hobby vereint

Laura Tiedge aus Schorstedt studiert an der Hochschule Magdeburg-Stendal Gesundheitsmanagement, beendet in Kürze ihr erstes Semester des Masterstudiums.

Schorstedt - Wie sagt der Volksmund so schön: Man lernt nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Davon, dass sie in Schule gut zugehört hat, profitiert Laura Tiedge nun ein Jahr lang mit monatlich 550 Euro. Denn während ihrer Oberstufen-Zeit am Stendaler Winckelmann-Gymnasium hatten Lehrer die Schüler immer wieder auf die Jütting-Stipendien aufmerksam gemacht.