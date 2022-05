Fachkräftemangel und Lebensmittelkrise Kein Personal in der Gastronomie: Die „Indianer“ in Bertingen gehen seit Corona neue Wege

Corona hat Spuren hinterlassen – nicht nur im Slowfood-Restaurant „Zum Indianer“ in Bertingen, sondern auch im dazugehörigen Tipidorf. Fehlende Fachkräfte in der Gastronomie brachten die „weltbesten“ Gastgeber dazu, neue Wege zu gehen. Doch die Sorgen halten an: Aktuell kommen deutliche Preissteigerungen bei Lebensmitteln hinzu.