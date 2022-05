Kita Wahrburg: Kinder aus Stendal gestalten eigenen Kalender für 2022

Stendal - Schneemänner, Marienkäfer und ein Teich mit Schmetterlingen – all das sind Motive, die Kita-Kinder in Wahrburg für ihren Kalender gemalt haben. Der steht nun zum Verkauf. Die Einnahmen gehen zu 100 Prozent an die Kindertagesstätte, so Katrin Lodders-Hoffmann vom Förderverein der Kita.