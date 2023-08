Stendal - Bass, Beats, Bier und beste Stimmung in Stendal – mit dem Techno Open Air „Klangphase“ wurde die alte Industriebrache im Langen Weg 52 am Sonnabend in eine Partymeile verwandelt. Und das, obwohl es einen Tag zuvor nicht so rosig für die Party aussah.

Auf der einen Seite gab es düstere Wettervorhersagen, die in Stendal Regen und Gewitter für Sonnabend angekündigt haben. Pünktlich zum Beginn der Partynacht haben sich die Wolken glücklicherweise verzogen.

Klangphase in Stendal: Absage fürs Bühnenlicht

Auf der anderen Seite erhielten die Organisatoren von „Klangphase“, Jan Petzold und Sebastian Brandenburg, am Freitag eine Hiobsbotschaft. Sie haben für das geplante Bühnenlicht eine Absage erhalten. „Es war ein Kommunikationsfehler“, sagen die beiden. „Also mussten wir Freitag improvisieren. Alle, die wir kennen, angerufen, und haben noch etwas Schönes hingezaubert“, sagt Jan Petzold.

Dass die Lichtshow der Hauptbühne noch imposanter hätte sein können, ist wohl den wenigstens Partygästen aufgefallen. Die DJs haben sie in ihren Bann gezogen.

Im Technobereich – der kleineren Bühne – drängten sich die Menschenmassen an einen Bauzaun, der einerseits als Barriere zwischen DJ und Publikum diente, sich andererseits als Dekoelement in die Optik der Industriebrache einfügte.

Klangphase in Stendal - ein Blick von der Hauptbühne ins Publikum: Das Techno Open Air hat die verlassene Industriebrache im Langen Weg 52 wieder mit Leben gefüllt. Foto: Mike Kahnert

Gegen Mitternacht waren dann Jubelschreie hinter den Betonwänden zu hören, die die Tanzflächen voneinander trennten. Das DJ-Duo Lexy & K-Paul hat die Hauptbühne betreten. Eine Frau kletterte sogar halb auf die Bühne und hat sich einen Schuh signieren lassen. Die große Freifläche war vollgepackt mit Menschen. Wie viele Gäste es genau waren, können Jan Petzold und Sebastian Brandenburg nicht sagen. Dass im Langen Weg beidseitig Autos parkten und das Festgelände voller Menschen war, spricht für eine erfolgreiche Nacht.

Wann die nächste Klangphase stattfindet

Wer die „Klangphase“ verpasst hat oder sich schon auf die nächste Techno-Party freut, braucht nicht lange warten. „Die nächste ‚Klangphase‘ wird beim Burgfest gefeiert“, sagt Jan Petzold. Das findet vom 8. bis 10. September in Tangermünde statt. An allen drei Tagen ist die Technoparty vertreten. Höhepunkt: DJ Thomas Lizzara.

Wann „Klangphase“ nach Stendal zurückkehren wird, wissen Jan Petzold und Sebastian Brandenburg auch schon. „Die nächste Veranstaltung ist im Dezember geplant.“