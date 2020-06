Das Johanniter-Krankenhaus Stendal reduziert die Besuchszeit wieder. Es gelten weiterhin strenge Hygieneregeln.

Stendal l Seit Anfang Juni sind im Stendaler Johanniter-Krankenhaus nach dem vollständigen Kontaktverbot wieder Besuche möglich. Allerdings nur eine Person pro Patient am Tag. Nach wie vor gelten dabei strenge Hygiene- und Abstandsregeln. Jeder, der einen Patienten besuchen möchte, muss im Foyer zudem zunächst ein Besucherformular ausfüllen.

Im Allgemeinen, so Kliniksprecherin Claudia Klupsch auf Volksstimme-Nachfrage, zeigten die Besucher viel Verständnis für dieses Vorgehen. Auch wenn es verzeinzeltes Murren darüber gebe, dass eben nur eine Besuchsperson erlaubt ist. „Um den Überblick zu behalten“, habe sich das Krankenhaus zudem entschlossen, die zunächst vorgesehene eine Stunde Besuchszeit auf eine halbe Stunde zu reduzieren.

150 Besucher am Tag

Die meisten Besucher nehmen all das in Kauf, um endlich wieder ihre Angehörigen sehen zu können. So wurden am Wochenende „etwa 150 Besucher pro Tag gezählt“, teilt Claudia Klupsch mit, „das sind sehr viele“. Auch bei Mitarbeitern und Patienten wirke sich die Regelung positiv aus: „Es ist ein Stück zurück zur Normalität.“ Und dennoch empfehle die Klinik nach wie vor, „auf Besuche, sollten sie nicht dringend notwendig sein, zu verzichten“.