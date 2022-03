Lady Lions in Stendal sammeln Spenden für Kinderheim und Frauenhaus

Der Lady Lions Club „Marie Judith Faucher“ Stendal setzt am Sonnabend, 4. Dezember, im E-Center seine Aktion „Ein Teil mehr!“ fort. Mit den Spenden werden das Kinderheim „Horizont“ und das Frauenhaus Stendal unterstützt.

Stendal - Sonja Blanke macht die Rechnung auf: „Für jeden einzelnen ist es nur ein kleiner Betrag, der tut nicht weh. Aber für die Empfänger ist es in der Menge eine sehr große Hilfe.“ Darum sind sie und weitere Mitglieder der Stendaler Lady Lions auch in diesem Jahr an zwei Tagen im Foyer des E-Centers aktiv, um mit ihrer Aktion „Ein Teil mehr!“ Spenden zu sammeln.