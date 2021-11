Landkreis Stendal muss Impfaktion abbrechen

Eigentlich sollte im Berufsbildungswerk in Stendal am Montag (29. November) noch bis in den späten Nachmittag geimpft werden. Dann wurde die Impfaktion plötzlich abgebrochen.

Stendal (vs) - Das mobile Impfteam des Landkreises Stendal musste am Montag (29. November) eine Impfaktion vorzeitig abbrechen. Gegen 13 Uhr war im Berufsbildungswerk (BBW) an der Werner-Seelenbinder-Straße in Stendal auf einmal Schluss. Wie der Landkreis mitteilte, erhielten bis zu diesem Zeitpunkt rund 400 Menschen Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen.

Der Grund für den Abbruch: "Dem Landkreis Stendal wurde eine deutlich geringere Menge an Impfstoffen geliefert als bestellt", heißt es aus der Kreisverwaltung. Die Impfaktion war ursprünglich bis 17.30 Uhr geplant. Die zweite Impfaktion laufe aktuell im Grete-Minde-Saal in Tangermünde wie geplant weiter.

Zu Dienstag (30. November) sei eine Impfstoff-Lieferung angekündigt. Damit gehe der Landkreis Stendal nach aktuellem Stand davon aus, "dass alle weiteren Impfaktion in dieser Woche wie geplant durchgeführt werden können".