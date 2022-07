Wulf Gallert Lehrermangel: Landtagsabgeordneter übernimmt den Unterricht in Grieben (Tangerhütte)

Landtagsabgeordneter Wulf Gallert übernahm in Grieben bei Tangerhütte den Sachkunde-Unterricht an der Grundschule. Der Lehrermangel im Land beschäftigt auch ihn als ausgebildeten Grundschullehrer. Ob er nun wieder öfter in die Schule geht?