Die Lichttage in Stendal feierten ihren 10. Geburtstag. Hunderte Besucher strömten zum Dom Sankt Nikolaus, um sich das Farbspektakel in der Hansestadt anzusehen.

Bilderstrecke: So spektakulär waren die 10. Lichttage in Stendal

Stendal - Die Lichttage in Stendal feierten in 2024 ihren zehnjährigen Geburtstag. Das wollte sich gefühlt niemand entgehen lassen. Hunderte Besucher machten sich am 18. und 19. Oktober in den Abendstunden auf den Weg zum Dom Sankt Nikolaus, um dort das Spektakel zu bewundern.

Die Sehenswürdigkeit lag an den zwei Abenden im Fokus. Im Rahmen des Festjahres „Kathedrale des Lichts – 600 Jahre gotischer Dom Stendal“ wurde der Dom besonders in Szene gesetzt und erstrahlte in bunten Farben und auffälligen Mustern.

10. Lichttage in Stendal: Der Dom Sankt Nikolaus in Stendal wurde in bunte Farben gehüllt. Foto: Gerhard Draschowski

10. Lichttage in Stendal Eine beeindruckende Laser-Show mit passender Musik gab es zu jeder halben Stunde auf dem Vorplatz des Doms zu erleben. Foto: Gerhard Draschowski

Für die Besucher wurde einiges geboten. Wer es laut und aufregend mochte, war auf dem Domvorplatz an der richtigen Adresse. Dort gab es zu jeder halben Stunde eine beeindruckende Laser-Show mit Musik vom DJ Doppelhaushälfte, die zum tanzen und mitsingen einlud.

Hunderte Besucher schauten sich die 10. Lichttage in Stendal an. Foto: Gerhard Draschowski

Ruhig und besinnlicher ging es dann im Dom zu. Altarraum und Kreuzgang waren ebenfalls stimmungsvoll beleuchtet. Am 18. Oktober trat dort die Band „Die Anderen“ mit meditativen und mitreißenden Klängen auf. Am 19. Oktober gab es ein Flötenspiel zu genießen.

Der Innenraum des Doms Sankt Nikolaus wurde zu den 10. Lichttagen in Stendal stimmungsvoll beleuchtet. Foto: Gerhard Draschowski

Im Dom Sankt Nikolaus spielte die Band "Die Anderen" zu den 10. Lichttagen in Stendal. Foto: Gerhard Draschowski

Besucher konnten an den beiden Abenden dabei helfen, den Innenraum der Kirche zu erleuchten. 1.000 Kerzen konnten entzündet werden, um ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Dafür wurde das Wort Frieden auf verschiedenen Sprachen und eine Friedenstaube mit den brennenden Kerzen gelegt.

Pfarrer Marcus Schütte zeigte sich begeistert von dem großen Ansturm an Menschen, die schon am frühen Freitagabend den Weg auf den Vorplatz des Doms und in die Innenräume fanden. „Ich bin positiv überrascht, dass gleich zu Beginn so viele Leute hergekommen sind. Toll zu sehen, dass die Veranstaltung so gut ankommt“, sagt er.

10. Lichttage in Stendal: Im Dom Sankt Nikolaus wurden 1000 Kerzen für den Frieden angezündet. Foto: Gerhard Draschowski

Die Freiwillige Feuerwehr sorgte an den 10. Stendaler Lichttagen für die Sicherheit aller Gäste. Foto: Gerhard Draschowski

Er bedankt sich vor allem bei der Kaschade-Stiftung, die die Veranstaltungsreihe seit 2015 initiiert, und bei der Stadtverwaltung, die bei der Planung und Organisation den Hut auf hatte.

„Es ist schön, dass wir trotz der schwierigen Haushaltslage und anderen Veranstaltungen wie dem Sachsen-Anhalt-Tag den Oberbürgermeister überzeugen konnten, die Lichttage wieder stattfinden zu lassen.“

Der Förderverein der Stendaler Feuerwehr sorgte an den Lichttagen für die Versorgung und Sicherheit der Besucher.