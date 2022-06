Lichttage: Marktplatz in Stendal soll erstmals erleuchten

Vom 13. bis 15. Oktober finden die achten Stendaler Lichttage statt. Erste Ideen sind besprochen, die ersten Künstler sind bekannt. In diesem Jahr geht es mit den Lichttagen direkt ins Zentrum der Hansestadt.

Der Fotograf und Lichtkünstler Laurenz Theinert hat im Jahr 2021 mit seiner Performance „Visuelles Piano“ an der Musik- und Kunstschule die Stendaler Lichttage eröffnet.

Stendal - „Etwas auf dem Stendaler Marktplatz zu machen, reizt uns schon die ganze Zeit“, sagt Herbert Cybulska und schwärmt vom „wunderschönen Rathaus mit seiner weißen, reflexionsgeeigneten Fassade“. Der künstlerische Leiter der Stendaler Lichttage hat auch schon den Künstler für diese Aktionsfläche ins Boot geholt: Laurenz Theinert. Für ihn wird es die dritte Teilnahme sein, denn schon bei den zweiten Lichttagen hatte er in einer Alstom-Werkhalle eine Lichtinstallation gezeigt, im vorigen Jahr war er mit Lichtkunst in der „Kleinen Markthalle“ und in der Musik- und Kunstschule dabei. Zur Eröffnung gab es Livemusik und Theinerts Lichtspiel auf dem „visuellen Piano“.