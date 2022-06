„Lotte Püttelkow“ sorgt beim Flohmarkt für ausgelassene Stimmung

Weißewarte - Für ausgelassene Stimmung sorgte am vergangenen Sonntag rund um den Flohmarkt in Weißewarte auch Überraschungsgast „Lotte Püttelkow“ alias Torsten Ladwig. Mit flotten Sprüchen und lustigen Liedern zog die Tangermünder Kultfigur mit der Blumenkleidchen und rosa Brille das Publikum in ihren Bann.