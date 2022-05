Lichterfest Malaktion und klare Worte zum Lichterfest im von Schließung bedrohten Wildpark Weißewarte

Ein zauberhaftes Lichterfest ging am Wochenende im Wildpark Weißewarte über die Bühne. Seinen Abschluss fand es mit einem Feuerwerk, zu dem der Titel „Time to Say Goodbye“ lief. Richtig „Goodbye“ sagt der Vorsitzende des Betreibervereins, Fred Stoike, aber noch lange nicht und er bekam viel Rückhalt von den Besuchern.