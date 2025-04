Warum das Gericht so entschieden hat - entgegen der Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Opfer beschreibt Todesangst: Der Angeklagte habe sie gewürgt, ihr den Mund zugehalten, sich auf ihre Beine gesetzt und versucht, ihre Hose zu öffnen.

Das Tatgeschehen der versuchten Vergewaltigung, wie es die Frau schilderte, zog das Gericht nicht in Zweifel.

Stendal - Ein für viele verblüffendes Urteil, nämlich Freispruch, hat die Große Strafkammer 1 am Montag, 28. April, in einem zwölf Jahre alten Fall gesprochen. Angeklagt war ein heute 45 Jahre alter gebürtiger Stendaler, dem eine versuchte Vergewaltigung zur Last gelegt wurde. Die Beweislage schien eindeutig, vor allem weil die DNA-Beweise erdrückend waren.