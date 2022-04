Mehr als 1000 Besucher trafen den Osterhasen im Wildpark Weißewarte

Jede Menge zu suchen und zu finden gab es beim Osterfest im Wildpark Weißewarte am Ostersonntag. Nicht nur die kleinen, süßen Hinterlassenschaften des Osterhasen waren beliebt, sondern auch die Hinweise an den Tiergehegen.

Weißewarte - Die große Eiersuche im Wildpark in Weißewarte hat seit vielen Jahren Tradition. Nach coronabedingter, zweijähriger Pause starteten diesmal deutlich weniger Gäste als in früheren Jahren zur Jagd auf Buntes und Süßes. Dafür verteilte sich das Fest über den ganzen Tag, am Ende wurden 1080 Besucher gezählt.