Bei der Einschulung in der Grundschule Nord in Stendal wurden Tauben in die Luft entlassen.

Stendal - Es war mal wieder soweit. Überall in Sachsen-Anhalt haben Kinder mit ihren Eltern ihre Einschulung gefeiert. Auch in den Grundschulen in Stendal wurden am 19. August zahlreiche Zuckertüten überreicht.

In der Grundschule „Haferbreite“ in der Hansestadt wurden 2023 38 Kinder in zwei Durchgängen mit einem kleinen Programm der Zweitklässler begrüßt. Schulleiterin Ines Albrecht hieß die Kinder bei der Feierstunde herzlich willkommen. Im Anschluss konnten die neuen Schülerinnen und Schüler auch schon ihren Klassenraum begutachten und in einer kurzen Probestunde schonmal in den Schulalltag hineinschnuppern.

Unter ihnen war auch der sechsjährige Joris Pflug. Der Einschüler konnte sich am 19. August über eine Schultüte im Superhelden-Design freuen. Mama Julia Pflug steckte „mehrere Stunden“ Arbeit in das Geschenk. Damit liegt die Familie scheinbar voll im Trend. Einige Eltern griffen ebenfalls für ihre Kleinen in die Bastelkiste. In der Haferbreite wurden am Vormittag einige selbstgebastelte Schultüten überreicht. Der Förderverein der Schule sorgte für das leibliche Wohl der Gäste.

An anderer Stelle in Stendal sorgte der Förderverein der Grundschule Nord für einen „krönenden Abschluss“ für die Gäste der Einschulungsfeier. Nach der Zeremonie mit Programm durch die Zweitklässler wurden mehrere Tauben für die neuen Kinder in die Luft entlassen. „Die hat unser Förderverein für uns gesponsert“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Kerstin Mühleck. Am Vormittag wurden in der Grundschule Nord 75 neue Einschüler bei strahlendem Sonnenschein in drei Klassen eingeschult.

Insgesamt starten im gesamten Landkreis Stendal am 21. August 2023 1103 Mädchen und Jungen in ihren ersten Schultag.