Mehr als 220 Tonnen Laub kommen im Herbst auf Stendal zu

Am Stadtsee in Stendal liegt immer mehr Laub. Ein Pilotprojekt soll die Laubentsorgung in der Stadt im Herbst 2021 vereinfachen.

Am Stadtsee in Stendal wird es langsam herbstlich.

Stendal - Der Herbst hält Einzug in der Hansestadt Stendal. Eine Woche vor dem kalendarischen Herbstanfang am 22. September lassen die Bäume am Stadtsee ihre ersten Blätter fallen. Was ein schöner Anblick für Spaziergänger ist, wird für die Stadt Stendal jährlich zum Mammutprojekt.