Moderne Feuerwache in Tangerhütte wird schon zehn Jahre alt

Die Feuerwache in Tangerhütte wird in diesem Jahr zehn Jahre alt und das soll auch gefeiert werden. Mit rund 1,7 Millionen Euro war sie die erste von drei großen Schwerpunkt-Feuerwachen in der Region. Doch der Weg dahin war ein längerer.

Bei einem Tag der offenen Tür an der Feuerwache in Tangerhütte gab es schon vor einigen Jahren spannende Vorführungen.

Tangerhütte - Schon vor der Gemeindegebietsreform 2010 gab es Pläne für ein neues, großes Feuerwehrgerätehaus in Tangerhütte, denn das alte in der Breitscheidstraße war mit der Zeit und mit immer größeren Einsatzfahrzeugen so eng geworden, dass die Fahrzeuge zuerst aus den Hallen gefahren werden mussten, bevor die Kameraden an ihre Einsatzkleidung herankamen. Das ist heute anders.