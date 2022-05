Bildung Montessorischule: In Bindfelde lernen Kinder auch im Garten und im Hühnerstall

Lernen, wo andere Urlaub machen? Klingt wie ein Werbespruch, doch für die Kinder an der Freien Montessori-Grundschule auf dem Bauernhof in Bindfelde geht es anders zu als an andere Schulen.