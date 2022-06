Mord in Tangermünde: Kriminalist Axel Petermann und warum der Tod sein ständiger Begleiter ist

Tangermünde - Deutschlands bekanntester Fallanalytiker und Profiler Axel Petermann geht Verbrechen auf den Grund, rekonstruiert Tathergänge und die Psyche der Täter. Am Sonntag, 12. Dezember, ist er zu Gast im Schlosshotel Tangermünde und stellt sein Buch „Im Auftrag der Toten“ vor. Vorab erklärt er im Volksstimme-Interview, was Leser von seinem Buch erwarten können und wie ihn der Tod sein ganzes Leben lang begleitet hat.

Volksstimme: „Im Auftrag der Toten“ in Tangermünde - was erwartet die Besucher Ihrer Veranstaltung? Wie werden Sie diese gestalten? Wird es möglich sein, Sie zu Fällen aus diesem oder auch aus einem Ihrer anderen Bücher zu befragen? Gibt es Fragen, die sich auf jeder Veranstaltung wiederholen?

Axel Petermann: Natürlich werde ich den Besuchern gerne ihre Fragen zu den in meinen Büchern vorgestellten Fällen beantworten. Mir ist sehr wichtig, dass ich meine Gedanken und die einzelnen Arbeitsschritte bei der Rekonstruktion von Verbrechen sehr detailliert darstelle, so dass die Zuhörer das Gefühl haben, mir bei meiner Arbeit über die Schulter schauen zu können und selbst an der Auflösung des Rätsels beteiligt zu sein.

Tatsächlich gibt es die sich immer wiederholenden Fragen: Dabei geht es um meine Gefühle, wenn ich an Tatorten von Tötungsdelikten oder am Sektionstisch stand, wenn ein Opfer gerichtsmedizinisch untersucht wurde. Oder, ob ich jemals Mitleid mit einem/einer Mörderin gehabt habe? Ich antworte dann, dass es wichtig für mich ist, das Motiv der Täter zu verstehen, dass dies jedoch nichts mit dem Zeigen von Verständnis für die Taten zu tun haben müsse.

Weshalb gehen Sie auf Tour, wenn sich Ihre Bücher als Bestseller bereits von selbst gut verkaufen?

Jetzt muss ich bei dieser Frage ein wenig schmunzeln. Das Verkaufen meiner Bücher als Bestseller ist eine Sache, doch manchmal setzt der Erfolg erst dann ein, wenn eine gewisse Bekanntheit vorhanden ist. Und natürlich ist es für mich wichtig, dass die Botschaften in meinen Texten auch von vielen Menschen gelesen werden. Ich möchte, dass meine Leser wissen, wie es an Tatorten von Morden aussieht. Möchte, dass sie erfahren, welches Leid die Opfer und deren Angehörige erlitten und welche die Motive der Täter waren. Und schlussendlich sollen auch nicht überführte Täter daran erinnert werden, was sie ihren Opfern angetan haben.

Das ist der eine Grund. Andererseits weiß ich, dass mein Publikum von mir erwartet, dass ich auf Lesereisen gehe, um den direkten Kontakt mit mir zu haben und sich auch mit mir austauschen zu können. In solchen Situationen kommt es häufig zu persönlichen Gesprächen, bei denen Betroffene über ihre Probleme nach einem Verbrechen sprechen: Sei es, dass diese Taten nicht aufgeklärt oder dass aus ihrer Sicht die Ermittlungen mit einem für sie unbefriedigendem Ergebnis abgeschlossen wurden.

Sind Sie im Berufsleben jemals an persönliche Grenzen gestoßen? Wenn ja, wann?

Sicherlich ist es immer wieder zu Situationen gekommen, bei denen ich mich überfordert fühlte, und ich mich auch gefragt habe, weshalb ich mir das überhaupt antue – also die Arbeit mit dem gewaltsamen Tod.

Ich war ja nicht nur Mordermittler oder sogenannter Profiler, sondern war auch dafür zuständig, ungeklärte Todesfälle zu untersuchen. Und da konnte es durchaus sein, dass ich an einem Tag drei oder mehr plötzliche Tode zu untersuchen hatte, bei denen die hinzugezogenen Ärzte eine Todesursache nicht feststellen konnte.

Neben der Klärung der Gründe bedeuteten für mich diese Einsätze aber auch, dass ich den Hinterbliebenen die Todesnachricht zu überbringen hatte. Eine sehr schwierige, heikle Aufgabe, denn mir war bewusst, was mein Besuch bei diesen Menschen an Trauer und Emotionen freisetzen würde. Und so etwas mehrfach am Tage zu übernehmen, war für mich stets eine große Herausforderung. Ich möchte jetzt gar nicht darüber sprechen, was es bedeutete, wenn junge Menschen – Kinder – gestorben waren. Ein Alptraum, bei dem ich hoffte, diesem bald entfliehen zu können.

Gab es Fälle, die für Sie so surreal wirkten, dass Sie diese niemals einem menschlichen Wesen zugeordnet hätten?

Ja, leider. Besonders gut erinnere ich mich an einen Täter, der das von ihm ermordete Opfer in einem selbst konstruierten transportablen Krematorium verbrennen wollten. Die Tat war von ihm wochenlang geplant gewesen. Ihm war es gelungen, das Opfer – seine frühere Geliebte – unter einem Vorwand an die Ostsee zu locken, die Frau in einer extra für den Mord angemieteten Feriensiedlung zu töten, um dann „die reinigende Kraft des Feuers“, also die rückstandslose Zerstörung und Verbrennung der Toten, zu erleben. Nichts sollte mehr von diesem Menschen übrig bleiben, nichts sollte mehr an sie erinnern.

Einen solchen bis ins kleinste Detail geplanten Mord habe ich selten erlebt, auch wenn ich bestimmt an der Bearbeitung von rund 200 Tötungsdelikten beteiligt war. Dazu ein Täter ohne Reue und Empathie für die Tote. Für mich kommt dieser Täter meiner Definition vom Bösen sehr nahe.

Gibt es auch für Sie ungelöste Fälle? Wenn ja, wie gehen Sie damit um?

Leider gibt es mehrere ungelöste Fälle, die mich heute auch nach Jahren oder Jahrzehnten beschäftigen: Der Mord an zwei Frauen, die vor langer Zeit in Bremerhaven und Bremen in einer Nacht mit derselben Waffe erschossen wurden, und ich – außer Ahnungen – nichts zum Motiv des Täters herausfand. Eine sehr unbefriedigende Situation.

Und da gibt es noch den Mord an der zwölfjährigen Adelina, die vor nahezu zwanzig Jahren ihren Großvater besucht und niemals die nahe gelegene Wohnung ihrer Mutter erreicht hatte. Wochen später wurde der geschändete Körper des Mädchens in einem blauen Plastikmüllsack in einem Wäldchen gefunden.

Haben Internet und weltweite Vernetzung die Menschen zu mehr und/oder grausameren Verbrechen verleitet, weil sie sozusagen als Vorlage dienen?

Das denke ich nicht. Zum einen geht die Anzahl von Tötungsdelikten – glücklicherweise – zurück, auch wenn die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit eine andere ist. Ich kann mich noch sehr gut an meine ersten Jahre in der Mordkommission Mitte der 1970er Jahre erinnern. Da ereigneten sich innerhalb eines Jahres in Bremen zwischen zehn und 15 vollendete Tötungsdelikte, bundesweit weit über 2000 dieser Taten. In den letzten Jahren waren es stets deutlich unter 1000.

Natürlich ist jeder Mord einer zu viel, doch der Trend ist deutlich zu erkennen. Und auch grausame Verbrechen sind keine Taten der Neuzeit, denn auch ohne Internet gab es Serienmörder mit bizarren Fantasien und monströsen Taten, wie zum Beispiel Gerhald Denkwitz als „Das Monster von Roßlau“, den „Rosa Riesen“, bekannt auch als „Bestie von Beelitz“ oder Erwin Hagedorn aus Eberswalde, ein sadistischer und pädophiler Mörder von Jungen.

Hat Ihr beruflicher Alltag Ihre Sichtweise auf Menschen generell verändert? Wird jeder, der mit Ihnen kommuniziert, sofort analysiert?

Auch wenn ich häufig mit dem gewaltsamen Tod konfrontiert wurde, viele Verbrechen an unschuldigen Opfern untersucht und sicherlich in viele menschliche Abgründe geblickt habe, so hoffe ich doch sehr, dass sich mein Menschenbild nicht so sehr verändert hat. Ich weiß, dass viele Menschen Gutes tun und dass das Böse in der Tat liegt. Nicht jeder muss per se ein böser Mensch sein, der Böses tut. Und dieses positive Bild möchte ich bewahren und auch weiterhin in mir tragen.

Die Vorstellung, dass ich jeden, der mit mir kommuniziert, erst einmal analysieren müsse, die wäre schlimm, denn ich möchte die Menschen so erleben wie sie sind. Ändern kann ich meine Meinung immer noch.

