Nach Schließung des Wildparks Weißewarte: Neueröffnung könnte an Pachtvertrag scheitern

Weißewarte - „Die Einheitsgemeinde hat eine Möglichkeit gefunden, die nun hoffentlich alle Engagierten miteinander versöhnt und das Augenmerk wieder auf die Zukunftsgestaltung des Wildparks richtet“, so der parteilose Einheitsgemeindebürgermeister Andreas Brohm in seiner Pressemitteilung am Donnerstag, 25. November, die gegen 9 Uhr die Verwaltung verließ. Das klingt erst einmal optimistisch. Der Weg zum Ziel dürfte aber sehr steinig sein und vor allem wird die Zeit knapp.