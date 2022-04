Nachbarschaftsstreit in Stendal - Straßenreparatur sorgt für Ärger

Nach Ausbesserungen in der Grindbucht in Stendal sind Nachbarn verärgert. Die Stadt Stendal will nachbessern.

Der Schotterstreifen vor Manfred Marquardts Grundstück (links) in der Grindbucht in Stendal ist Nachbarn ein Dorn im Auge.

Stendal - Was gut gemeint ist, ist oftmals nicht gut genug. Reparaturarbeiten in der Grindbucht in Stendal sollten eine Hilfe für die Anwohner der Straße sein. Doch mittlerweile herrscht dort wegen der Ausbesserungen Ärger zwischen den Nachbarn. Was ist passiert?