Neubau in Jerchel scheint vom Tisch: Stadtrat in Tangerhütte will die Bürger nicht noch mal fragen

Ein nagelneues Dorfgemeinschaftshaus ist in Jerchel offenbar vom Tisch. Eine schriftliche Befragung der Bürger in Jerchel zu Neubau oder Erhalt des jetzigen Treffpunktes lehnte der Stadtrat jetzt ab. Aus diesem Grund:

Das Dorfgemeinschaftshaus in Jerchel.

Jerchel - Eine weitere, diesmal schriftliche Bürgerbefragung zur Zukunft des Dorfgemeinschaftshauses in Jerchel soll es nicht geben, das entschied jetzt der Stadtrat in Tangerhütte, denn offenbar ist die Mehrheit in der kleinen Ortschaft Jerchel nicht für einen Neubau.