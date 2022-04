Neue Praxis in Stendal: Therapeutin hilft bei Liebeskummer, Angst und Stress

Seit 20. September bietet die systemische Therapeutin Tina Schulze Coachings in ihrer Praxis in der Hansestadt Stendal an.

Stendal - Warum versagen Menschen in Prüfungen, obwohl sie gut vorbereitet sind? Und wieso greift man nach dem Essen doch immer wieder zum Pudding, obwohl man eigentlich eine Diät machen will? Oftmals liegen die Ursachen dafür in der Vergangenheit. Es können aber ebenso innere Konflikte sein, die unterdrückt werden. In diesen Fällen kann das Gespräch mit einer ausgebildeten Fachkraft helfen – wie mit Tina Schulze.