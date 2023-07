Neben Pommes und Eis gibt es nun auch Kaffee aus dem Automaten im Glaspavillon am Stendaler Hauptbahnhof. Betreiber Dennis Martin erzählt, was die neue Maschine kann und wie der Laden ankommt.

Mit Video: Neuer Automat im 24-Stunden-Kiosk am Hauptbahnhof in Stendal

Stendal - Der 24-Stunden-Kiosk auf dem Vorplatz des Stendaler Hauptbahnhofs hat Zuwachs bekommen. Neben Pommes und Eis gibt es nun auch Kaffee und andere Heißgetränke aus dem Automaten. Lieferschwierigkeiten waren der Grund dafür, warum bisher auf das Angebot verzichtet werden musste.

Für einen Euro kann man sich am Automaten ein kleines Heißgetränk zum Mitnehmen aus frisch gemahlenen Kaffeebohnen bestellen. Für die große Variante wird es 50 Cent teurer. Neben verschiedenen Kaffee-Spezialitäten gibt es auch Tee und Heiße Schokolade. Letzteres war beim Besuch der Volksstimme jedoch aus. „Hier ist immer viel los. Da kommt man mit dem Aufstocken gar nicht hinter her“, sagt Pächter Dennis Martin.

Video: 24-Stunden-Automaten-Kiosk öffnet am Hauptbahnhof Stendal

Im Selbstversuch: Denis Martin eröffnet am Hauptbahnhof in Stendal einen 24-Stunden-Kiosk nur mit Automaten. (Kamera: Berit Boetzer und Leon Zeitz / Schnitt: Christian Kadlubietz)

Lesen Sie dazu: Mit Video: Pommes in 35 Sekunden - Hier gibt es Fast Food und Eis aus dem Automaten

Wer mag, kann im Glaspavillon auch seine eigene Tasse oder einen Mehrwegbecher mitbringen und sich am Automaten einen Kaffee kaufen. Dieses Angebot werde auch schon fleißig von Besuchern benutzt, sagt Dennis Martin. „Wir spielen mit dem Gedanken, auch Becher mit unserem eigenen Logo anzubieten.“

Die Hinzugabe von Milch und Zucker kann separat am Automaten eingestellt werden. Um die richtige Grundmischung für den Kaffee herauszufinden, hat sich Dennis Martin Unterstützung von den Taxi-Fahrern geholt, die gleich nebenan auf Fahrgäste warten. Sie durften Probetrinken.

Lesen Sie auch: Pommes-Automat und Co. ziehen ins Glashaus am Hauptbahnhof in Stendal ein

24-Stunden-Kiosk am Stendaler Hauptbahnhof: Was für die Zukunft geplant ist

Am 1. Juni – pünktlich zum Roland-Fest – öffnete der Glaspavillon am Hauptbahnhof seine Türen für Stendaler und die Besucher der Hansestadt. Seit dieser Zeit habe er sich zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Vor allem Jugendliche würde es regelmäßig in den Laden ziehen. Besonders beliebt: der Pommes-Automat. „Es kommen auch viele ältere Personen vorbei, um mal was Neues auszuprobieren. Das freut mich“, sagt Dennis Martin.

Lesen Sie auch: Kaffeekult in Stendal schließt - Der Inhaber nennt die Gründe

Mit der Barista-Maschine ist das Angebot nun komplett. Pommes, Eis, Kaffee und Snacks können im etwa 23 Quadratmeter großen Geschäft erworben werden. Weitere Automaten sind erst einmal nicht geplant. Aber: „Wir überlegen im Winter die Eismaschine auszutauschen. Mal schauen, welche Spielerei sich finden lässt“, sagt der Stendaler augenzwinkernd. Der Laden ist nun fertig, doch ans Aufhören denkt Dennis Martin noch nicht. „Ich arbeite an weiteren Projekten“, sagt er. In Stendal? Details möchte der 32-Jährige noch nicht ausplaudern. „Es soll regional bleiben“, verrät er im Gespräch mit der Volksstimme.