Testfahrt Neuer Theaterbus nach Stendal startet in Bismark

Der Theaterbus nach Stendal soll neuerdings auch in Bismark starten. Auf der Testfahrt am 26. März zur Operettenaufführung in der Hansestadt führt die Tour über fast alle Ortschaften der Einheitsgemeinde Bismark. Die Fahrt kostet nichts, Platzbuchung ist erforderlich.