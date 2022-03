Oberbürgermeisterwahl Stendal: Was für die Wirtschaft getan werden kann

Stendal - Welches Thema gehen die Kandidaten zuerst an, wenn sie die OB-Wahl gewinnen? Die Digitalisierung in der Verwaltung steht bei Bastian Sieler (parteilos, SPD-unterstützt) ganz oben auf der Agenda, um Transparenz und Teilhabe zu verbessern. Derzeit sei „das Rathaus ein abgeschlossenes System, aus dem wenig herausdringt“, sagte er beim Wahlforum des Unternehmensnetzwerkes Altmark im Stendaler Rathaus. Er könnte sich eine Plattform zum Austausch von Bürgern und Firmen vorstellen, aber auch „eine App, um Informationen an die Bürger herauszugeben“.