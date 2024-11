Kriminaltechniker am Fundort des Oberschenkels im Volkspark Prenzlauer Berg in Berlin.

Stendal. - Der Fall macht sprachlos: Marcel Falk, geboren in Osterburg, lange in Havelberg und Stendal lebend, ist offensichtlich Opfer eines Verbrechens geworden. Fußgängerinnen fanden am 27. Februar in Berlin den abgetrennten Oberschenkel des 42-jährigen Mannes. Seitdem ermitteln die Generalstaatsanwaltschaft und die Polizei Berlin – offenbar ohne großen Erfolg.