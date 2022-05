Hochwasserschadensbeseitigung Parkplatz und Straße am Wildpark Weißewarte werden wegen Hochwassers 2013 endlich erneuert

In Weißewarte werden der große Parkplatz am Wildpark, aber auch die Straße im Wohngebiet „Am Wildpark“ grundhaft erneuert. Sie gehören zu den letzten Maßnahmen in der Region, die als Folge der Elbeflut 2013 aus Fördermitteln zur Hochwasserschadensbeseitigung umgesetzt werden.