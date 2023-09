Stendal - Der Zusammenhalt in der Feuerwehr in Stendal bröckelt. So sieht es ein Kamerad, dem zur Bestrafung der Pieper abgenommen wurde. Im Gespräch mit der Volksstimme berichtet er, wie es dazu kam und warum vier weitere Feuerwehrleute ihren Dienst quittiert haben.

Austrittswelle bei der Feuerwehr Stendal: Kamerad berichtet von Problemen

Der Feuerwehrmann möchte anonym bleiben. In der Stadtratssitzung am Montag hat er sich aber zumindest den Anwesenden gezeigt. Er hat die Probleme in der Feuerwehr öffentlich angesprochen. Sich direkt an den Oberbürgermeister gewandt und den Sinn hinter seiner Bestrafung hinterfragt.

Eine Antwort hat er in der Stadtratssitzung nicht bekommen. Es soll ein Gespräch folgen. Interne Angelegenheiten der Brandbekämpfer dürfen laut Feuerwehrsatzung nicht öffentlich diskutiert werden. Hat der 34-Jährige keine Angst vor Konsequenzen?

„Ich habe auch ein Meinungsrecht“, sagt der Stendaler. Dass er seine Meinung gesagt hat, hat ihn bereits seinen Pieper gekostet. Somit darf er vorübergehend nicht an Einsätzen teilnehmen.

Lesen Sie auch: Ortswehrleiter der Feuerwehr in Stendal ist zurückgetreten

Dem 34-Jährigen sei von der Wehrleitung unkameradschaftliches Verhalten in zwei Fällen vorgeworfen worden.

Feuerwehrmann kritisiert Foto auf Facebook

Es geht um einen Beitrag auf der Facebook-Seite der Freiwilligen Feuerwehr der Hansestadt Stendal. Es wurde ein Foto gepostet, das die Wettkampftruppe der Feuerwehr zeigt. Doch nicht jeder Kamerad war auf dem Foto. Nicht jeder wurde gefragt. „Man hätte alle dazu einladen können“, sagt der 34-Jährige. Das Foto hat er mit einem Kommentar auf Facebook kritisiert.

Unter anderem dieser Facebook-Beitrag führte dazu, dass ein Feuerwehrmann in Stendal seinen Pieper abgeben musste. Screenshot: Facebook/Freiwillige Feuerwehr der Hansestadt Stendal - Ortsfeuerwehr Stendal

Der zweite Vorfall geschah am 23. August – dem Tag des Fischsterbens im Stadtsee. Der Feuerwehrmann ist einer der Schlüsselverantwortlichen der Wehr. Kurz vor Mitternacht schloss er die Wache ab. Ein anderer Kamerad wollte, dass er die Wache offen lässt. Das verneinte der 34-Jährige. Der nächste Schlüsselverantwortliche sollte in 15 Minuten kommen und könne ihn dann reinlassen.

Beide Vorfälle seien so unkameradschaftlich gewesen, dass dem 34-Jährigen beim Dienstabend am Dienstag, 19. September, der Pieper abgenommen wurde. Vier andere Feuerwehrleute haben ihre Pieper aus Solidarität für ihren Kameraden ebenfalls abgegeben. „Man braucht ja scheinbar keine ausgebildeten Feuerwehrleute“, sagt der Stendaler.