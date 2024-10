Prozess gegen das Johanniter-Krankenhaus in Stendal: Pflegekräfte der chirurgischen Station wehren sich am Arbeitsgericht gegen die Dienstanweisung, für den Helikopterlandeplatz verantwortlich sein zu müssen.

Acht Pflegekräfte klagen am Arbeitsgericht gegen das Johanniter-Krankenhaus in Stendal. Laut einer Dienstanweisung ist die Nachtschicht für die Sicherheit auf dem Hubschrauberlandeplatz der Klinik verantwortlich.

Stendal - Acht Pflegekräfte der chirurgischen Abteilung des Johanniter-Krankenhauses in Stendal klagen gegen ihren Arbeitgeber. Sie verwehren sich einer Dienstanweisung, in der ihnen die Verantwortung für den Hubschrauberlandeplatz übertragen wird. Den Schwestern und Pflegern wurden Aufgaben in Aussicht gestellt, die nicht ihrem Berufsbild entsprechen. Am Donnerstag verhandelte das Arbeitsgericht in Stendal die ersten zwei Fälle. Im Prozess wirft das Vorgehen der Klinik-Leitung viele Fragen auf.