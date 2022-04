Lesezeit Phantasiereise nach Corona beginnt vorm Kamin im Neuen Schloss in Tangerhütte

Lesen eröffnet neue Welten. Dass sich solche neuen Phantasie-Welten aber auch außerhalb von Buchdeckeln finden lassen, stellten Kinder in Schlafsäcken jetzt an einem Abend im Neuen Schloss in Tangerhütte fest. Vor dem großen Kamin wurde es ganz gemütlich.