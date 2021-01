Erst war er betrunken mit dem Auto unterwegs, dann brach er in eine Wohnung ein. Gleich zweimal war die Polizei in Stendal zur Stelle.

Stendal (vs) l Ein bereits polizeibekannter 50-jähriger Autofahrer war am Dienstag (19. Januar) betrunken in Stendal unterwegs. Noch am gleichen Tag fiel der Mann wieder auf, er brach in eine Wohnung ein.

Aber der Reihe nach: Einer Streife fiel der VW gegen 14.40 Uhr in der Stadtseeallee wegen Frontschäden am Wagen auf, teilt die Polizei mit. Das Auto zu stoppen, war für die Beamten allerdings nicht einfach. Der Fahrer reagierte zunächst weder auf Blaulicht noch auf Hupen. Trotzdem konnte er schließlich angehalten werden. Ein Alkoholtest ergab 2,36 Promille. Zudem besaß der Mann keinen Führerschein.

Keine zwei Stunden später brach der Mann dann in eine Wohnung in der Lüderitzer Straße ein. Dazu schlug er eine Scheibe ein. Eine Frau in der Wohnung rief umgehend die Polizei. Weil der Einbrecher renitent wurde, mussten die Beamten ihn gewaltsam aus der Wohnung bringen. Nach dem er auf dem Polizeirevier eine Blutprobe abgeben musste, durfte er gehen. In erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung.