Im Altmarkkreis Salzwedel ist ein Mann in den Gegenverkehr geraten. Foto: Polizei

Ein Bismarker ist bei Steinfeld aufgrund der Glätte in den Gegenverkehr geraten. Er streifte ein anderes Auto.

Steinfeld (md) l Ein 41-jähriger Mann ist auf der Landstraße 15 von Kläden nach Steinfeld in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten. Grund dafür war am Dienstagmorgen die Straßenglätte.

Am Ortseingang Steinfeld streifte der 41-Jährige einen VW. Der 44-jährige VW-Fahrer kam von der Straße ab und rutschte in den Zaun eines Anwohners. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Verletzt wurde niemand.