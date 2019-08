Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B189 ist eine 62-jähirge Frau ums Leben gekommen. Weitere Personen wurden schwer verletzt.

Lüderitz/Brunkau (vs) l Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B189 zwischen Lüderitz und Brunkau sind am Sonnabendnachmittag eine 62-jähirge Frau tödlich und mehrere Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kam eine 65-Jährige die B 189 aus Richtung Magdeburg kommend in Fahrtrichtung Stendal zwischen Lüderitz und Brunkau in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von ihrer Fahrspur ab und stieß mit einem entgegenkommenden Dacia zusammen. Eine hinter dem Dacia fahrende 27-jährige Skoda-Fahrerin wurde ebenfalls in den Unfall verwickelt, auch der VW wurde anschließend gegen einen nachfolgenden BMW geschleudert.

Der 69-Jährige Dacia-Fahrer und seine 62-jährige Beifahrerin wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Die 62-Jährige erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen, der Fahrer wurde mit ebenfalls schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Magdeburg gebracht. Im Dacia befand sich zudem ein 9-jähriges Mädchen, das verletzt in ein Stendaler Krankenhaus gebracht wurde.

Die 65-jährige VW-Fahrerin wurde ebenfalls im Auto eingeklemmt, befreit und mit schweren Verletzungen in das Johanniter-Krankenhaus Stendal eingeliefert. Die Skoda-Fahrerin sowie der BMW-Fahrer wurden leicht verletzt.

Den Schaden an allen vier Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 32.000 Euro. Die B 189 war für die Bergung und Unfallaufnahme bis zum Abend voll gesperrt.