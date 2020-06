Bei Tangermünde kam es zu einem Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei schwer verletzt.

Tangermünde (vs) l Bei einem Verkehrsunfall gab es am Dienstagvormittag fünf Verletzten. Ein 55-jähriger Opel-Fahrer war mit einer 21-jährigen Insassin von Buch kommend Richtung Köckte unterwegs. Polizeiangaben zufolge übersah der Mann an der Kreuzung zur Landesstraße 31 einen Mercedes, der auf der Landesstraße in Richtung Tangermünde fuhr und stieß mit diesem zusammen.

Bei dem Unfall verletzte sich der Opel-Fahrer schwer. Seine Insassin und die drei Personen im Mercedes wurden leicht verletzt. Die Verletzten wurden in das Krankenhaus Stendal gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.