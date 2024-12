Kurz vor den Feiertagen kontrolliert die Polizei auf den Straßen in und um Stendal Autofahrer. Worauf in der Weihnachtszeit besonders geachtet werden soll.

Stendal - Zu schnell? Ohne Gurt? Kein Licht? Damit die Weihnachtszeit unfallfrei bleibt, war die Polizei in und um Stendal unterwegs. Bei einem Großkontrolltag unter dem Motto „Sicher unterwegs – Damit die Feiertage unbeschwert bleiben!“ wurden Autofahrer angehalten und sensibilisiert.

An mehreren Stellen in der Hansestadt wurde kontrolliert, unter anderem an der Arneburger Straße, Heerener Straße und Osterburger Straße. „Kontrollen gibt es jeden Tag, aber an Tagen wie heute sind wir noch mal verstärkt an mehreren Stellen unterwegs“, sagte Kim Marise Krumbach vom Polizeirevier Stendal. Neben den festen Standorten gab es auch mobile Kontrollen auf den Straßen.

Weihnachtsmänner aus Schokolade wurden zwar mit Blick auf das festliche Motto nicht verteilt, dafür aber verschiedene Informationsmaterialien, die beispielsweise über Betäubungsmittel und andere verkehrsbezogene Themen aufklären.

Die angehaltenen Autofahrer reagierten gelassen auf die Kontrollen, zeigten den Beamten bereitwillig ihre Dokumente und öffneten den Kofferraum, um Erste-Hilfe-Kästen und Warndreieck zu präsentieren. „Manche nutzen auch die Chance und stellen Fragen.“ In der Weihnachtszeit sei es vor allem wichtig, dass die Beleuchtung am Fahrzeug richtig funktioniert, da es früh dunkel wird.

Insgesamt kontrollierten die Beamten 223 Fahrzeuge. Dabei handelte es sich hauptsächlich um Autos, aber auch um Lkw, Krafträder und Fahrräder wurden an die Seite gewunken. Mehrere Ordnungswidrigkeiten wurden festgestellt. Darunter das Fahren über eine rote Ampel, nicht angelegte Sicherheitsgurte und das Benutzen eines Handys während der Fahrt.

„Weiterhin wurden eine Strafanzeige aufgrund einer fehlenden Pflichtversicherung sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren aufgrund des Konsums von Betäubungsmitteln eingeleitet“, heißt es im abschließenden Polizeibericht zum Kontrolltag.