Ein 19-Jähriger hat zwischen Goldbeck und Iden die Kontrolle über seinen Wagen verloren

Stendal l Die regennasse Kreisstraße zwischen Iden und Goldbeck ist einem 19-jährigen Transporterfahrer am Sonnabendabend zum Verhängnis geworden: Auf Höhe der Kreuzung nach Möllendorf verlor er die Kontrolle über seinen Paketdienst-Transporter und kam mit dem Wagen nach rechts von der Straße ab. Dort kippte der Transporter zur Seite und kam schließlich auf einem Acker zum Stehen. Der junge Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste ins Krankenhaus nach Stendal eingeliefert werden. Das teilte die Polizei Stendal am Sonntag mit.

Unwetter im Landkreis glimpflich

Dieser Unfall war der einzige, der sich am Wochenende witterungsbedingt ereignet hat: Das Unwetter, das in weiten Teilen Mitteldeutschlands schwere Schäden verursacht hat, war im Landkreis Stendal eher harmlos. Nach Angaben der Einsatzleitstelle verzeichneten die Feuerwehren in Landkreis wetterbedingt nur etwas über zehn Einsätze. Jeweils drei davon sind auf vollgelaufene Keller in Stendal und Lüderitz zurückzuführen. Außerdem gab es nach Auskunft des Diensthabenden in der Leitstelle ein paar Einsätze wegen „umgestürzter Bäumchen“ oder verstopfter Dachabläufe, welche den zeitweiligen Starkregen nicht aufnehmen konnten und das Wasser deshalb auf Straße beziehungsweise Gehweg sprudeln ließen.