Zwischen Weißewarte und Tangerhütte gab es am Mittwoch (10. März) einen schweren Verkehrsunfall. Foto: Frank Krug

Ein Mann musste nach einem Unfall zwischen Weißewarte und Tangerhütte schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Mike Kahnert ist seit Juli 2020 Redakteur bei der Volksstimme in Stendal. mike.kahnert@volksstimme.de ›

Tangerhütte l Ein 39-Jähriger hat sich bei einem Unfall zwischen Tangerhütte und Weißewarte schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kam der Fahrer am Dienstagmorgen in einer Linkskurve auf der L 31 mit seinem Nissan leicht nach rechts ab. Er steuerte gegen und fuhr daraufhin in den linken Straßengraben. Anschließend schleuderte der Pkw wieder auf die Fahrbahn zurück und landete auf der Seite.



Der 39-Jährige aus dem Bördekreis konnte sich selbst befreien. Ein Test der Polizei ergab 0,44 Promille Atemalkohol. Ein Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus nach Stendal.