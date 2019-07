Pride-Month und der CSD

Pride-Month:

In Anlehnung an den Aufstand im Juni 1969 wurde der Juni zum Pride-Month ernannt. Die New Yorker Polizei stürmte damals das Stonewall Inn, einen Zufluchtsort für Homo- und Transsexuelle. Solche Übergriffe passierten damals häufig, doch die Stonewall-Besucher wehrten sich und starteten so eine der ersten Demonstrationen für die Rechte Homosexueller.

Christopher-Street-Day:

Der Tag der Stonewall-Unruhen, der 28. Juni, wird in Großstädten mit aufwändigen Pride-Paraden gefeiert. In Deutschland heißt dieser Tag Christopher-Street-Day (CSD), benannt nach der Straße, in der das Stonewall Inn stand. Paraden gibt es an jährlich wechselnden Tagen. In Magdeburg werden im August CSD-Aktionswochen veranstaltet, inklusive eines Umzugs am 24. August.