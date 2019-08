Freundin Laura Müller zeigt dem Schlagerstar Michael Wendler ihre Heimat. In sozialen Medien machen sie Furore.

Tangermünde I In den sozialen Medien war es schnell rum. Schlagerstar Michael Wendler (47, "Sie liebt den DJ") ist mit seiner Freundin Laura Müller (19) in Tangermünde unterwegs. Müller stammt aus Miltern und ist mit dem Sänger seit Anfang des Jahres zusammen und hatte zuletzt mehrere Fernsehaufttritte.

Auf seinem Instagram-Account postete Wendler am Mittwoch ein Foto, wo er und seine Freundin im Zentrum von Tangermünde posieren. "Heute zeigt mir Laura ihre Heimatstadt Tangermünde. Ich bin begeistert von dieser wunderschönen Stadt", schrieb Wendler. 5865 Mal wurde der "Gefällt Mir"-Button gedrückt. Viele hatten das Paar in der Stadt spazieren und auch mit einem Cabrio herumfahren sehen.

Aus "Sommerhaus" mit Zoff rausgeflogen

Vermutlich muss sich das Paar etwas von dem Rummel der letzten Zeit erholen. Bei der RTL-Serie "Sommerhaus der Stars" waren sie recht bald von den übrigen Mitgliedern rausgewählt worden. Außederm hatte sich Michael Wendler, der 2017 beim Rolandfest in Stendal aufgetreten ist, mit Schauspieler und Sänger Willi Heeren (44) verkracht.

Michael Wendler und Laura Müller waren Anfang des Jahres in der Vox-Sendung "Good Bye Deutschland. Die Auswanderer" zu sehen. Wendler lebt bereits seit Jahren in Cape Coral, Florida (USA). Er hatte sich Ende des vergangenen Jahres von seiner Frau getrennt. Anfang des Jahres wurde die Beziehung zu Laura Müller bekannt, die damals noch Schülerin am Berufsschulzentrum in Stendal war.