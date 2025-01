Prozess wegen versuchten Totschlags am Landgericht Stendal. Am zweiten Prozesstag haben Polizisten und eine Rettungssanitäterin ausgesagt.

Stendal. - Versuchter Totschlag oder ein Versehen? Im Prozess am Landgericht Stendal um einen Streit am 11. August 2024 in einer Shisha-Bar, bei dem ein Mann gravierende Stichverletzungen am Kopf erlitten hat, haben Polizisten und eine Rettungssanitäterin über ihre Einsätze ausgesagt.