Puppenspiel „Mach mal Pause, Biber!“ - Hektisches Nagetier wirbelt Wald durcheinander

Stendal - Das hätte so ein ruhiger Theaternachmittag werden können: Puppentheater, knuddelige Tierpuppen und ein so richtig ruhiger und bedächtiger Elch. Hätte. Wurde aber nicht. Und das lag an diesem wuseligen, panischen, hektischen Biber, der durch die Kulissen fegte und nur einen Gedanken hatte: „Ich muss die Bäume fällen!“